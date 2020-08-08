ФК «Нефтехимик» проиграл в Оренбурге во втором туре ФНЛ

Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» проиграли в гостевом матче «Оренбургу» (0:1) во втором туре ФНЛ.

Игра состоялась сегодня на стадионе «Газовик» в Оренбурге в присутствии 524 зрителей. На 32-й минуте полузащитник хозяев Артем Кулишев забил единственный мяч в этом матче.

Напомним, что в предыдущем сезоне ФНЛ, который завершился досрочно, нижнекамцы заняли итоговое 5-е место. «Оренбург» прошлый сезон провел в РПЛ и занял последнее, 16-е место. Команда получила несколько технических поражений и играла не основным составом в концовке чемпионата из-за вспышки коронавируса.

Ранее, в игре первого тура нижнекамцы сыграли дома вничью против «Чайки» (1:1).

В третьем туре, 12 августа, в среду «Нефтехимик» проведет домашний матч против «Енисея». Красноярцы в двух первых играх нового сезона ФНЛ одержали две победы.

