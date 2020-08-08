Нападающего «Рубина» Сагитова отдали в аренду в «Волгарь»

Нападающий «Рубина» Артур Сагитов продолжит карьеру в астраханском «Волгаре», который выступает в ФНЛ. Казанский клуб отдал игрока в аренду до конца сезона. Соглашение рассчитано до мая 2021 года.

Отметим, что прошлый сезон футболист также провел в аренде в клубе ФНЛ — в «Нижнем Новгороде». В 13 играх за нижегородцев он забил три гола. После досрочного завершения сезона ФНЛ Артур тренировался с основной командой «Рубина», однако в команде Слуцкого так и не сыграл.

Напомним, что Сагитов — выпускник академии «Рубина», дебютировал в казанской команде в сезоне 2018/19 у Курбана Бердыева.