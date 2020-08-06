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Прокуратура: женская парковка возле казанского ЦУМа нарушает права по половому признаку

12:32, 06.08.2020
Прокуратура: женская парковка возле казанского ЦУМа нарушает права по половому признаку
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана стала еще одним госорганом, потребовавшим устранить женскую парковку возле ЦУМа в Казани. Надзорное ведомство признало организацию такой стояночной площадки неправомерной.

Согласно позиции республиканской прокуратуры, создание отдельной парковки для женщин «содержит элементы дискриминации водителей по половому признаку».

Кроме того, парковочные места, окрашенные в розовый цвет, имеют увеличенные размеры в 4,4 метра, добавили в надзорном ведомстве. Это противоречит требованиям ГОСТ.

Напомним, что руководство торгового центра сегодня закрасило парковочную площадку для женщин. Ранее убрать парковку уже потребовали в ГИБДД.

ОбществоАвто Татарстан

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