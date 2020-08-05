Роскосмос показал последствия взрыва в Бейруте
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал последствия взрыва в порту Бейрута. Специалисты выделили на снимке эпицентр взрыва.
Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020
Сильнейший взрыв произошел в порту Бейрута вчера, 4 августа. Правительство Ливана сегодня объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели.
Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 73 человека, более 3 тыс. пострадали.ПроисшествияОбщество
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