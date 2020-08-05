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Происшествия

Роскосмос показал последствия взрыва в Бейруте

22:31, 05.08.2020
Роскосмос показал последствия взрыва в Бейруте
Фото: twitter.com/roscosmos

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал последствия взрыва в порту Бейрута. Специалисты выделили на снимке эпицентр взрыва.

Сильнейший взрыв произошел в порту Бейрута вчера, 4 августа. Правительство Ливана сегодня объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели.

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 73 человека, более 3 тыс. пострадали.

ПроисшествияОбщество
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