После драки десантников и росгвардейцев в Москве завели уголовное дело

Фото: Следком РТ

В Следственном комитете сообщили, что после драки десантников и росгвардейцев 2 августа в московском парке Горького завели уголовное дело.

Его возбудили против нападавшего на представителей власти, в результате чего два сотрудника Росгвардии «получили телесные повреждения», сообщили в Следственном комитете.

Вчера СМИ сообщили, что из-за мелкой потасовки правоохранители решили задержать одного из вэдэвэшников. Тогда гуляющие коллеги решили вступиться за представителя Воздушно-десантных войск. По версии Пятого канала, причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.