Британские ученые нашли место, где добыли камни для внешнего кольца Стоунхенджа

Группа археологов и геологов под руководством профессора Брайтонского университета (Великобритания) Дэвида Нэша нашла, где древние кельты добывали камни для Стоунхенджа. Они появились из каменоломни Уэст-Вудс в 25 км от сооружения.

Сарсены (крупные блоки песчаника) стали внешним кольцом монумента. Внутреннее кольцо было составлено из «голубых камней» — фрагментов твердой вулканической породы диабаза, пишет журнал Science Advances.

Недавно ученые выяснили, что «голубые камни» привезли на юг Англии из западных уголков Уэльса. Далее было подтверждено предположение, что изначально Стоунхендж собрали именно в Уэльсе и лишь затем решили перенести памятник на 500 км.

Теперь ученые определили место, где были добыты сарсены из «местной» части Стоунхенджа, в том числе из его внешнего кольца 6-7 метровых сарсенов.