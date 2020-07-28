Губернатор Самарской области Азаров пообещал увольнения в «Крыльях» в связи с вылетом из РПЛ

Фото: ГТРК Самара

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ. Также глава региона выразил надежду, что в новом сезоне команда будет строиться из собственных воспитанников.

«То, что случилось — это результат по игре. Как играли — то и получили, и нечего на судейство пенять. Нам надо строить новую команду, основываясь на наших воспитанниках.

Сейчас нового тренера взяли, который работал в Академии Коноплева. У него есть воспитанники — ребята, которые достигли уровня сборной России. Надеюсь, что сейчас он будет опираться именно на молодых ребят».

Помимо прочего Дмитрий Азаров пообещал кадровые перестроения в структуре самарского клуба.

«Руководители клуба не справились с задачей, которую перед ними ставили. Они говорили про 10-е место — за свои слова надо отвечать, в том числе должностями. Они не справились с обещаниями, данными болельщикам», — заявил чиновник в эфире ГТРК Самара.

По итогам сезона 2019/20 Российской премьер-лиги «Крылышки» заняли 15-е место и напрямую вылетели в Футбольную национальную лигу.