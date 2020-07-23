В Татарстане ведутся поиски мужчины, который уехал в лес на квадроцикле и пропал

В Мензелинском районе Татарстана ведутся поиски мужчины, который уехал в лес на квадроцикле и пропал.

53-летний мужчина пропал у села Коноваловка. На его поиски отправились спасатели Набережночелнинского ПСО и оперативная группа Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона, передает «Татар-информ».

Вчера в этом же районе спасатели развернули поиски утонувшего 13-летнего мальчика.

