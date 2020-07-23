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Происшествия

В Татарстане ведутся поиски мужчины, который уехал в лес на квадроцикле и пропал

23:14, 23.07.2020
В Татарстане ведутся поиски мужчины, который уехал в лес на квадроцикле и пропал
Фото: pxhere.com

В Мензелинском районе Татарстана ведутся поиски мужчины, который уехал в лес на квадроцикле и пропал.

53-летний мужчина пропал у села Коноваловка. На его поиски отправились спасатели Набережночелнинского ПСО и оперативная группа Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона, передает «Татар-информ».

Вчера в этом же районе спасатели развернули поиски утонувшего 13-летнего мальчика.

Происшествия Татарстан
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