В Сети оказались данные 600 тысяч пользователей «Авито» и «Юлы»

В Сети оказались личные данные около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений «Авито» и «Юла».

База данных размещена в свободном доступе и скачать ее может любой пользователь. Она состоит из шести файлов, в каждом из которых находится около 100 тыс. строк с регионами, телефонами и адресами пользователей. Также в таблице отражены категории товаров, которые пользователи выставили на продажу, и часовые пояса. Первый архив опубликовали на форуме 26 июня, а последний — утром 22 июля.

Есть основания предположить, что база данных актуальна. Корреспондент «Коммерсанта» позвонил по пяти номерам, указанным там, и их владельцы подтвердили, что пользовались сервисами.

В пресс-службе Avito в случившемся не увидели проблемы и заявили, что база полностью состоит из публичной информации, которую могут собрать с помощью специальных программ, автоматически собирающих данные. «Ни о какой утечке данных речи не идет»,— подчеркнули представители компании.

В пресс-службе «Юлы» сообщили, что у сервиса не происходило утечек, а выложенные в открытый доступ файлы не содержат личных данных пользователей «Юлы». По словам представителя компании, в базе есть информация, которую любой мог получить напрямую с сайта, либо спарсив (скопировав с помощью скриптов) объявления, передает газета.



В феврале на черном рынке на продажу выставили базу данных 20 тыс. клиентов Сбербанка стоимостью по 35 рублей за строку. Клиенты из базы проживают в субъектах Уральского и Приволжского федеральных округов.

