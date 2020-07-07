В Татарстане рабочего убило током
В Татарстане Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего. В Новошешминском районе 20-летнего слесаря убило ударом тока.
По версии следствия, 3 июля мужчина на территории одной из котельных занимался демонтажем проводки в электрощитовой. Он получил задание устранить провис одного из проводов. Слесарь дотронулся пальцем до оборудования, находившегося под напряжением, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Скончался юноша уже по дороге в больницу.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ.Происшествия Татарстан
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