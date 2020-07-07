В Татарстане рабочего убило током

В Татарстане Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего. В Новошешминском районе 20-летнего слесаря убило ударом тока.

По версии следствия, 3 июля мужчина на территории одной из котельных занимался демонтажем проводки в электрощитовой. Он получил задание устранить провис одного из проводов. Слесарь дотронулся пальцем до оборудования, находившегося под напряжением, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Скончался юноша уже по дороге в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ.