На Марселя Салимжанова в Казани образовалась пробка из-за вставших троллейбусов
В Казани сегодня вечером из-за ДТП на улице Марселя Салимжанова образовалась пробка.
Очевидцы рассказали «Реальному времени», что на перекрестке улиц Назарбаева и Салимжанова КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Из-за того, что троллейбусы не могут объехать грузовик, на данном участке дороги образовалась пробка.
Сегодня вечером в 10-м микрорайоне Казани затопило проезжую часть и близлежащие тротуары.
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