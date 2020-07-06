На Марселя Салимжанова в Казани образовалась пробка из-за вставших троллейбусов

В Казани сегодня вечером из-за ДТП на улице Марселя Салимжанова образовалась пробка.

Очевидцы рассказали «Реальному времени», что на перекрестке улиц Назарбаева и Салимжанова КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Из-за того, что троллейбусы не могут объехать грузовик, на данном участке дороги образовалась пробка.

Сегодня вечером в 10-м микрорайоне Казани затопило проезжую часть и близлежащие тротуары.

