В Пермском крае скончалась пострадавшая в «Хромой лошади», проведя 11 лет в больнице

Фото: wikipedia.org / Аноним Инкогнитович

В Пермском крае скончалась Ирина Пекарская, которая получила серьезные повреждения мозга во время пожара в пермском клубе «Хромая лошадь». Она провела на больничной койке 11 лет.

«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», — передает «РИА Новости» ответ пресс-службы краевого Минздрава.

Последние годы девушка находилась в паллиативном отделении Березников. Она не могла говорить и самостоятельно есть.

В декабре 2009 года Пекарская пришла в клуб с мужем. Когда начался пожар, она надышалась угарным газом и потеряла сознание. Оказалось, что мозг девушки был серьезно поврежден и она осталась инвалидом с сознанием младенца. Все 11 лет она проходила лечение.

Напомним, пожар в Перми случился в 2009 году, 5 декабря. В результате погибли 156 человек. Почти два года назад владелец клуба Анатолий Зак вышел на свободу досрочно. Его приговорили к 9 годам и 9 месяцам.