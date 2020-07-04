В Набережных Челнах умерла одинокая женщина — в ее квартире запертыми остались 10 кошек

В доме 3/11 в Набережных Челнах 29 июня умерла одинокая женщина, и у нее в квартире остались запертыми около 10 кошек. Об этом сообщила соседка умершей Марина Леснова.

«Обращались в полицию, так как квартиру после смерти закрыли они, в МЧС, в итоге сказали обращаться в УК. Обращаюсь: пожалуйста, выпустите животных, они сидят голодные на окне. Стоит жуткий запах. Неделю за ними никто не убирает», — написала женщина в группе «Набережные Челны Онлайн».

Позже представители ООО «ПКФ» «Жилкомсервис» ответили, что ключи от указанной квартиры находятся в ОП №2 «Комсомольский».

«Обращение направлено в полицию для разрешения данной ситуации», — уточнили в управляющей компании.

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