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Роспотребнадзор: в Татарстане у 36% заразившихся COVID-19 не установлен источник вируса

13:25, 19.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: в Татарстане у 36% заразившихся COVID-19 не установлен источник вируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане не удалось установить источник заражения коронавирусом у 36% пациентов. При этом контактных — 58% случаев, завозных — всего 6%.

На сегодня в республике зарегистрировано 4 114 случаев, за последние сутки — 36. Темпы прироста заболеваемости снизились до 1%, рассказала сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она рассказала, что лаборатории провели уже 240 тысяч тестов на COVID-19 методом ПЦР. Кроме того, девять частных лабораторий провели около 6 тысяч тестов на антитела. Они обнаружены у 5% исследованных.

ОбществоМедицина Татарстан
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