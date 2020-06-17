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ЦИК Татарстана заплатит за доставку бюллетеней для выборов президента РТ 4,8 млн рублей

12:45, 17.06.2020 Сюжет:  Выборы президента Татарстана
ЦИК Татарстана заплатит за доставку бюллетеней для выборов президента РТ 4,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

ЦИК Татарстана заплатит за доставку избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента республики 4,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, исполнитель должен будет принять, обработать и доставить бюллетени из Казани в 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Татарстана. Обработка бюллетеней предполагает их сортировку и упаковку. Количество посылок — 5892, в каждой по 500 бюллетеней.

Выполнить доставку всех бюллетеней требуется в течение 10 дней со дня направления заявки на оказание услуг. Подать заявку можно до 13 июля.

Выборы президента Татарстана планируется провести 13 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
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