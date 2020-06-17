ЦИК Татарстана заплатит за доставку бюллетеней для выборов президента РТ 4,8 млн рублей

ЦИК Татарстана заплатит за доставку избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента республики 4,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, исполнитель должен будет принять, обработать и доставить бюллетени из Казани в 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Татарстана. Обработка бюллетеней предполагает их сортировку и упаковку. Количество посылок — 5892, в каждой по 500 бюллетеней.

Выполнить доставку всех бюллетеней требуется в течение 10 дней со дня направления заявки на оказание услуг. Подать заявку можно до 13 июля.

Выборы президента Татарстана планируется провести 13 сентября.