«Чистый берег» в Арске и обновленные дороги в Чистополе: новое в «Инстаграммах» глав районов Татарстана 11 июня

Сегодня глава Алькеевского района Александр Никошин посетил Чувашско-Бродскую школу, где прошли мероприятия в честь Дня России. Ему показали и онлайн-классный час «Мы живем в России», и игру-путешествие «Наша страна Россия», а также другие праздничные площадки. Как и полагается, все соблюдают перчаточно-масочный режим и дистанцию.

А руководитель Арского района Ильшат Нуриев принял участие во всероссийской акции «Чистый берег». В отличии от своего коллеги Никошина, он принялся убирать мусор с берега реки в Арске без средств индивидуальной защиты. Но подписчики Нуриева все равно остались довольны и даже подсказали места в районе, где также не помешает убраться.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов подвел сегодня итоги уходящей недели в прямом эфире. Завтрашняя пятница для татарстанцев будет выходной в связи с празднованием Дня России. Нагуманов рассказал о программах «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», «Наш двор» и ответил на вопросы жителей.

Глава Сармановского района решил поделиться со своими подписчиками информативным постом. Он опубликовал картинки, на которых на татарском языке рассказывается, как проголосовать по поправкам в Конституцию. Публикация набрала лишь 16 лайков.

В Чистопольском районе, как и везде в республике, ремонтируют дороги. А руководитель района Дмитрий Иванов решил выложить в «Инстаграм» не просто фотоотчет о проделанной работе, а целое видео. Как и полагается главе района, он лично проверил, как отремонтировали улицу Кулясова в Чистополе и проехался по обновленной дороге.