Российская лыжница дисквалифицирована на 18 месяцев

Фото: скриншот видео youtube.com

Российская летающая лыжница Александра Кустова дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кустова нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении для тестирования. По словам главы Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрия Дубровского, спортсменка дважды пропустила тестирование на допинг, находясь при этом в Москве.

«Конечно, мы расстроены, Саша пропустит полтора года по своей неосмотрительности, мягко говоря. Она пропустила два флажка, находясь в Москве. Что называется, без комментариев. Это лишний пример другим спортсменам, что нарушения в системе ADAMS достаточно серьезны, невнимательность и недисциплинированность могут привести к таким серьезным последствиям», — сказал Дубровский.

Наказание 21-летней спортсменки начнет свой отсчет от 27 ноября 2019 года.