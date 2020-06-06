В Казани идет ремонт здания республиканской прокуратуры

Вокруг здания прокуратуры Татарстана начали возводить строительные леса. Рабочие начали ремонт объекта.

Снимок прислал в редакцию читатель «Реального времени».

Еще в конце февраля ГИСУ РТ объявило тендер на проведение капремонта в зданиях прокуратуры республики, полка ППС и батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в Казани. Обновить здание надзорного ведомства предполагалось за 145 млн рублей. Другие два объекта требовали затрат в размере почти 5 млн и 2,7 млн рублей соответственно.

Победителем электронного аукциона стал «Татлизинг», а цена контракта в итоге составила 127,5 млн рублей.