Телеведущий Соловьев призвал усмирить активистку, которая поддержала поджоги вышек сотовой связи

Телеведущий Владимир Соловьев призвал усмирить активистку Московского горкома компартии, экс-кандидата в Мосгордуму Людмилу Еремину, которая призвала сжигать антенны сотовой связи.

В своем Facebook она опубликовала статью о том, что в Северной Осетии местные жители сожгли антенну, опасаясь того, что людей хотят облучить 5G-вышками, а затем «чипировать». Еремина написала комментарий к новости, заявив, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. «Слава богу, народ просыпается!!!», — отметила активистка.

Сообщение не оставил без внимание телеведущий Владимир Соловьев. В своем telegram-канале он написал:«Валера Рашкин, успокой женщину!».

На своем YouTube-канале ранее телеведущий пожаловался на травлю, которую, по его словам, развязали Telegram-каналы и СМИ. Стоит отметить, что обвинения в непрофессионализме в адрес Соловьева во многом посыпались после скандала с жителем Татарстана во время прямого эфира передачи «Вести FM».



Минувшим вечером неизвестные подожгли сотовую вышку, раздающую интернет в Татарстане.



Инциденты с поджогами вышек связаны со слухами о негативном излучении сетей 5G, которые начали набирать популярность с обострением ситуации с COVID-19 в мире. Так называемые COVID-диссиденты считают, что с помощью вышек связи стандарта 5G их будут облучать и чипировать.



Стоит отметить, что никаких реальных доказательств того, может ли как-то излучение 5G влиять на организм человека, а уж тем более на распространение коронавируса, нет.

