Сознавшегося в афере на 4,3 млн офицера УСБ МВД по РТ приговорили к 3 годам колонии

Фото: пресс-служба Вахитовского райсуда Казани

Тремя годами колонии общего режима наказан бывший оперативник службы собственной безопасности МВД Татарстана Максим Морозов. Такой приговор только что вынес Вахитовский райсуд Казани по делу об афере на 4,3 млн рублей с имитацией взятки и продажи секретных документов, сообщает журналист «Реального времени».



Морозов признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, уточнили в пресс-службе райсуда.

На оглашение приговора подсудимый пришел с адвокатом и сопровождающим его как домашнего арестанта сотрудником уголовно-исполнительной инспекции. Потерпевшая также была со своим защитником.



Напомним, Морозов полностью признал вину в попытке заработать на обмане жены обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. По версии Следкома и ФСБ, женщине за деньги обещали передать компромат на наркополицейских в подтверждение версии защиты о фальсификации доказательств против ее супруга, а также посодействовать возврату его уголовного дела судом в прокуратуру.

По факту муж потерпевшей получил реальный срок. А Морозова задержали после перевода на указанный им счет фирмы знакомого «аванса» в 1,8 млн рублей.

Дело уволенного из МВД майора суд рассматривал в особом порядке. В прениях гособвинитель Рамиль Галеев просил о наказании в виде 4 лет колонии общего режима, защита — об условном сроке.

Подробнее о том, как безопасник МВД Татарстана хотел сорвать куш на ловле «оборотней» в погонах, — в материале «Реального времени».