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Происшествия

В Казани к остановке съехались экстренные службы из-за оставленного пакета

17:58, 30.05.2020
В Казани к остановке съехались экстренные службы из-за оставленного пакета
Фото: скриншот

В Казани на остановке Чистопольской неизвестные оставили черный пакет. К месту съехались экстренные службы. Видео поделились пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как возле остановки стоят полицейская и пожарная машина. По словам автора видео, на место должны прибыть саперы.

Недавно полицейские в Бугульме изъяли у 47-летнего жителя поселка Акбаш четыре артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Гражданской войны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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