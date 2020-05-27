В Казани на Оренбургском тракте микроавтобус врезался в знак

Вечером в Казани на Оренбургском тракте микроавтобус выехал с дороги и врезался в дорожный знак. Снимок прислал в редакцию «Реального времени» очевидец.

Из фотографии можно сделать вывод, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД. Стекла в салоне разбиты.

Судя по «Яндекс.Картам», никаких затруднений в движении ДТП не вызвало. На Оренбургском тракте пробок не зафиксировано. Проблемы с движением наблюдаются только на Оренбургском проезде, возле автовокзала «Южный». Указано что на этом участке сломался автобус.

Напомним, в понедельник на улице Тэцевской автобус протаранил такси.