В Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС

В Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС. В результате инцидента его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел сегодня днем на улице Липатова в Казани. Сбив инспектора, мужчина скрылся с места ДТП.

Спустя 10 минут преследования водителя УАЗа задержали. Им оказался 33-летний житель Новошешминского района республики. Он оказывал активное сопротивление правоохранителям, стражи порядка применили физическую силу и надели на парня наручники.

В отношении молодого человека составили административные материалы за вождение в нетрезвом состоянии и без документов, а также за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет светофора, за отказ остановить машину и другие нарушения ПДД.

Помимо этого, правоохранители подготовили материалы для привлечения мужчины к ответственности за совершение ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Также выяснилось, что парень уже не в первый раз садится за руль, будучи пьяным, а в июле 2016 года его лишили прав на 100 месяцев, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.



Ранее в Высокогорском районе Татарстана пьяный водитель врезался в здание станции техобслуживания, после чего автомобиль отбросило в кювет.

