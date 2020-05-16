В Татарстане отремонтируют более 1 тыс. многоквартирных домов в этом году

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане в этом году планируется отремонтировать 1064 многоквартирных дома общей площадью 6,5 млн кв. м, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

В программе капремонта задействовано 41 муниципальное образование, кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов. На эти цели потратят ,6 млрд рублей.

Также Ханифов рассказал, в Татарстане продолжается реализация всех программ Фонда газификаци. В частности, по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» вся проектно-сметная документация подготовлена на100%. Уже проложено 25,5 км водопровода, пробурена 1 скважина, установлена 2 водонапорная башня, сообщает пресс-служба президента РТ.

В рамках программы «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ» планируется построить 252 км линий электроснабжения и заменить более 12 тыс. светильников.

Ранее сообщалось, что 24 апреля в Татарстане ввели в эксплуатацию 887,1 тысячи кв. м жилья, что составляет 29,8% от годового плана.

