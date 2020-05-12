В апреле число ДТП в России сократилось на 43,4%

В ГИБДД заявили, что число дорожно-транспортных происшествий в России в апреле сократилось на 43,4%. В апреле 2020 года произошло 6250 ДТП, в которых погибли 768 человек. Годом ранее произошло 11037 ДТП, в которых погибли 1001 человек. Общее число погибших в дорожных авариях снизилось на 23,3%.

Сильнее всего аварийность снизилась в Чечне (88%), где произошло одно ДТП с одним пострадавшим, на втором месте Москва со снижением в 66%. Замыкает тройку лидеров Пермский край, где аварийность снизилась на 65,2%, пишет RT.

Аварийность в Томской, Ульяновской областях, республиках Коми и Карелии, Забайкальском крае и Хакасии сократилась в пределах 15—19%.

В Татарстане с 28 марта по 10 мая — в период действия СМС-разрешений — количество ДТП снизилось вдвое, с 432 до 242.

