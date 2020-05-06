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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

19:37, 06.05.2020

Миллиардер Дмитрий Босов, основатель группы «Аллтек», контролирующей производителя угля «Сибантрацит» и ряд других активов, покончил с собой.

«Это правда, Босова нет в живых», — рассказал РБК знакомый бизнесмена.

Позже представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель бизнесмена.

По ее данным, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории дома в селе Усово. «Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4», — передает «Интерфакс» ее слова.

Ранее сообщалось, что в Апастово нашли тело местного предпринимателя. По предварительным данным он покончил с собой.

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