Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов, основатель группы «Аллтек», контролирующей производителя угля «Сибантрацит» и ряд других активов, покончил с собой.



«Это правда, Босова нет в живых», — рассказал РБК знакомый бизнесмена.



Позже представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель бизнесмена.

По ее данным, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории дома в селе Усово. «Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4», — передает «Интерфакс» ее слова.

Ранее сообщалось, что в Апастово нашли тело местного предпринимателя. По предварительным данным он покончил с собой.

