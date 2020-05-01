Предпринимательница из Казани пригрозилась облить себя бензином перед зданием банка из-за проблем с кредитами — видео

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Предпринимательница из Казани Юлия Исмаилова, продающая женскую обувь на Вьетнамском рынке, пожаловалась на бедственное положение в соцсетях.

«Мы не то, что на дне, это уже — днище», — рассказывает женщина. По ее словам, она все время ввела законную предпринимательскую деятельность, однако сейчас не попадает ни под одну льготную программу, которую разработало государство. Исмаилова отмечает, что для нее не предусмотрена ни отсрочка по налогам, ни по кредитам, ни продуктовые наборы детям.

«Отдельная история — банки. Они вообще другая планета. Мы на Земле, они на Марсе или Сириусе», — отметила предприниматель. Женщина рассказала, что у нее есть ипотека в «Инвестторгбанке».

«Я не прохожу по сумме в 2 млн, поскольку у меня (сумма ипотеки — ред.) 2,2 млн. Из-за ОКВЭДа (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) я не попадаю в список пострадавших. Реструктуризацию мне тоже не хотят делать по принципу «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — пожаловалась женщина.

Предпринимательница отметила, что взяла ипотеку для того, чтобы взять из дома двух больных детей. И, если заберут жилье, это будет огромнейший стресс для них.

Исмаилова пригрозилась подойти к офису банка, облить себя бензином и поджечь.