Керченская компания подала два иска к «Камдорстрою» на 87 млн рублей

ООО «КерчьКапСтрой» подало два иска к АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов».

Сумма первых исковых требований составила 63,8 млн рублей. Заявление было подано 27 апреля, следует из картотеки на сайте Арбитражного суда Татарстана.

Второй иск был направлен к «Камдорстрою» в Челнах. Здесь компания из Крыма требует 24,8 млн рублей. Иск также был подан 27 апреля.

ООО «КерчьКапСтрой» — компания, занимающаяся строительством зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

ЗАО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» (ЗАО «Трест Камдорстрой») является крупнейшим подрядчиком по дорожному и аэродромному строительству, осуществляющим комплексное строительство, реконструкцию и ремонт аэродромных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и площадей аэровокзального комплекса, автомагистралей.