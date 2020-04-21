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Минниханов предложил организовать склады для медицинских товаров в «Казань Экспо» и логоцентрах

16:38, 21.04.2020
Минниханов предложил организовать склады для медицинских товаров в «Казань Экспо» и логоцентрах
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил возможности сотрудничества республики с главой группы «Волга-Днепр» Алексеем Исайкиным. Руководитель республики предложил организовать склады для медицинских товаров, которые перевозит компания.

Такие склады можно организовать на площадях выставочного центра «Казань Экспо», а также в логистических центрах.

«Мы готовы рассмотреть возможность более глубокой интеграции с вами», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» доставил в Казань партию медицинских масок, а также оборудование для их производства.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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