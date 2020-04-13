ТНВ рассказал о дендрарии Волжско-Камского заповедника — видео

Волжско-Камский заповедник — единственный в Татарстане, на его базе работает дендрарий, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Здесь можно увидеть более 400 экзотических растений со всего мира. В заповеднике живут около 50 видов животных — бурый медведь, заяц-беляк, рыси, кабаны и т. д. За их жизнью следят фотоловушки.

Что касается птиц, то здесь их семь редких видов, включая орланов-белохвостов.

Всего в Волжско-Камском заповеднике работают около 50 человек. В прошлом году его посетили около 50 тысяч гостей.

Подробнее — в репортаже ТНВ.