В Татарстане возбудили уголовное дело за непропуск машины скорой

В Татарстане в результате доследственной проверки сообщений СМИ по поводу препятствия водителя автомобиля проезду скорой помощи, которая доставляла пациента в больницу, СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента».

Следствие установило, что описанные события произошли 30 марта в Казани. Так, в карете скорой помощи в РКБ из Балтасинской ЦРБ везли пациента, у которого был диагностирован инфаркт миокарда.

По версии следствия, из-за того, что легковой автомобиль воспрепятствовал движению скорой, медики не смогли своевременно доставить пациента в больницу, что привело к его смерти.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается, передает пресс-служба СК РФ.

Ранее организовать доследственную проверку этого случая поручил глава СК Александр Бастрыкин.