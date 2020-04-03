В Казани задержали еще одних спекулянтов, торгующих масками и антисептиками — видео

Фото: кадр оперативного видео

В Казани задержали еще одних спекулянтов, которые продавали маски и антисептики по завышенным ценам.

Полицейские провели контрольную закупку партии медицинских изделий. 4000 масок и 1000 флаконов антисептического средства обошлись правоохранителям в 336 тысяч рублей.

Нарушители признались, что покупали медизделия через сайт объявлений, чтобы продать по завышенной цене.

Разрешительных документов на реализацию товара у них не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Кроме этого усматриваются признаки преступления в части осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее полицейские задержали казанца, продававшего медицинские маски по завышенной цене.

