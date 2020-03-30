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Экс-сотрудника СБ МВД Татарстана не будут судить за взятку 1,9 млн рублей

18:04, 30.03.2020 3
Экс-сотрудника СБ МВД Татарстана не будут судить за взятку 1,9 млн рублей
Фото: «Реальное время»

В Татарстане направлено в суд дело экс-оперативника собственной безопасности МВД республики, которого обвиняют в мошенническом получении 1 млн 863 тысяч рублей от жены обвиняемого в сбыте наркотиков.

По версии Следкома по РТ, в сентябре 2019-го женщина обратилась к знакомому со связями в МВД с просьбой — инициировать проверку законности действий полицейских, что расследовали дело ее мужа о сбыте наркотиков. Родственники подозревали возможность фальсификации материалов дела. Знакомый свел женщину с ныне обвиняемым, а тот предложил выбор: либо организовать возврат уголовного дела из суда за 3,5 млн рублей, либо за 2,5 млн рублей посодействовать признанию вещдоков по делу недопустимыми, полагают силовики.

Потерпевшая сообщила о происходящем в УФСБ по РТ и в сентябре 2019-го направила офицеру на банковскую карту первый транш — 63 тысячи рублей. А в октябре — еще 1,8 млн рублей, после изготовления ныне обвиняемым фиктивной справки и рапорта о возможной причастности коллег-полицейских к подбросу наркотиков супругу женщины.

Ранее «Реальное время» уже рассказывало про эту историю бывшего опера Максима Морозова. Правда, первоначально его подозревали в получении взяток.

На данный момент сотрудниками СК установлено — давать ход фиктивному рапорту офицер не собирался. В ходе предварительного следствия он признался в афере, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    за покушение на мошенничество будут судить....
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  • Анонимно 30 мар
    Невиноватый значит.
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  • Анонимно 22:56
    Так то лишить звания, стажа, оштрафовать показательно и выслать на Камчатку!
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