В Казани у пассажиров самолета из Стамбула нашли более 2 тыс. ювелирных украшений

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая у пассажиров рейса из Стамбула нашли более 2 тыс. ювелирных украшений. Они хотели пронести их через «зеленый коридор», то есть без оформления деклараций.

В багаже двух жителей Лениногорска находилось при себе 1066 и 1015 колец, браслетов, серег, кулонов, цепочек из металла серебристого цвета. Большинство изделий имели камни различных цветов, форм и размеров. У жительницы Набережных Челнов нашли 178 изделий.

Все изделия находились в индивидуальных упаковках, некоторые содержали ярлык с маркировкой made in turkey 925, в других указания на страну происхождения не было. На каждом изделии имелась проба 925.

В отношении пассажиров были возбуждены административные дела, сообщает Татарстанская таможня.