Новости происшествий

20:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Волонтеры собирают средства на ремонт квартиры пенсионерки, в окно которой попала петарда — видео

19:54, 22.03.2020
Волонтеры собирают средства на ремонт квартиры пенсионерки, в окно которой попала петарда — видео
Фото: скриншот

Волонтеры продолжают ремонт квартиры пенсионерки Танзили Гафеевой. Жилище бабушки пострадало от пожара в новогоднюю ночь, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В начале января квартира была похожа на пепелище — здесь произошел пожар из-за попавшей в окно пиротехники.

Ущерб оценили в сотни тысяч рублей. Сын пенсионерки открыл сбор средств. На сегодняшний день собрано 170 тыс. рублей, часть из них уже потрачена на стройматериалы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров