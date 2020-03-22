Волонтеры собирают средства на ремонт квартиры пенсионерки, в окно которой попала петарда — видео

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Волонтеры продолжают ремонт квартиры пенсионерки Танзили Гафеевой. Жилище бабушки пострадало от пожара в новогоднюю ночь, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В начале января квартира была похожа на пепелище — здесь произошел пожар из-за попавшей в окно пиротехники.



Ущерб оценили в сотни тысяч рублей. Сын пенсионерки открыл сбор средств. На сегодняшний день собрано 170 тыс. рублей, часть из них уже потрачена на стройматериалы.