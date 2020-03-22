Студента-колумбайнера из Казани приговорили к штрафу и отправили на курсы социализации

В Екатеринбурге 20-летний житель Казани осужден за публичные призывы к террористической деятельности. Студент пропагандировал человеконенавистнические взгляды, изучал колумбайн и относил себя к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Гад назад он опубликовал у себя на странице в соцсети обращение к мусульманам с призывом совершать насильственные и разрушительные действия по отношению к людям других вероисповеданий, убивать правоохранителей и «ветеранов». После этого студентом заинтересовались в УФСБ России по РТ.

При обыске у него обнаружили пропагандистские тексты, фото- и видеоматериалы с культами насилия, пропагандой терроризма. У него нашлись символика идеологии «Скулшутинга», «Колумбайна», анархистских движений. Молодой человек изучал в Интернете практику терроризма, истории вооруженных нападений. Сам он относил себя к ИГИЛ, но лично или косвенно в организацию не вступал.

Свою вину молодой человек полностью признал и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 350 тысяч рублей. В виду того, что он просидел в СИЗО 9 месяцев, он выплатит штраф в 100 тысяч рублей.

Сейча парень проходит курс социализации и адаптации в одном из психологических центров Казани.



Ранее в Казани ученик лицея планировал нападение на своих одноклассников. Он снял ролик о якобы произошедшем массовом убийстве, а потом сам сдался правоохранителям.

