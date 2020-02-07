Демьян Кудрявцев рассказал, что уже больше года не владеет газетой «Ведомости»

Демьян Кудрявцев рассказал журналистам, что уже больше года не является владельцем газеты «Ведомости». Издание перешло в руки его бизнес-партнеру Владимиру Воронову.

Кудрявцев остался в совете директоров. Он уточнил, что не продавал свою долю в бизнесе, а лишь переоформил документы.

«Газета «Ведомости» принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ («Бизнес Ньюс Медиа», ― Esquire), которая издает газету «Ведомости», — заявил Кудрявцев в интервью RTVI.

Отметим, что год назад Кудрявцев обсуждал продажу издания основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу. Сделка оценивалась в 15 млн евро.

