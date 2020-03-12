Казанская «Мега» ночью демонтировала баннер Cofix

Сегодня ночью в казанском ТЦ «Мега» был демонтирован баннер израильской сети Cofix, который закрывал вход в опечатанную собственником помещения кофейню, а днем судебные приставы вручили представителям «Меги» исполнительный лист арбитражного суда, обязав не препятствовать работе кофейни, отказавшейся от бренда Cofix. Об этом «Реальному времени» сообщил совладелец закрытой точки Джигит Кадагазов.



Напомним, ранее казанские франчайзи Cofix приняли решение работать под иным брендом и вышли из ООО «Урбан Кофикс Регион». Три бывшие кофейни израильской сети спокойно сменили вывески, с четвертой — в казанской «Меге» — не стали согласовывать изменение вывески, а просто расторгли договор аренды в одностороннем порядке и опечатали вход. А затем закрыли его баннером с логотипами и ТЦ, и Cofix.



Кофевары оспорили решение арендодателя в Арбитражном суде Московской области, и суд назначил рассмотрение спора на 1 апреля. А 3 марта наложил обеспечительные меры, запретив управляющей компании ТЦ чинить препятствия арендатору до вступления в силу решения по сути спора.

О причинах рухнувшего бизнес-плана по 25 точкам кофейной сети «Реальное время» рассказывало 11 марта.