Погорельцы «Адмирала» обратились за помощью к президенту Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Инициативная группа предпринимателей-погорельцев ТЦ «Адмирал» сегодня в Доме правительства передала письмо президенту РТ.

«Это наш крик души. В нем было 4 пункта, о которых мы просили у президента. Во-первых, предоставить нам грамотного адвоката, потому что у оппонентов — лучшие адвокаты России, и на их уровне мы теряемся. Суд — это соревновательный процесс, а на дорогих адвокатов у нас нет денег. Во-вторых, мы просили реструктуризировать наши долги, в-третьих, помощи от Минэкономики на развитие бизнеса, и в-четвертых, восстановления социальной справедливости: многие осужденные вышли по УДО, а мы до сих пор не получили ни копейки», — сообщили активисты.

О том, как спустя 5 лет после пожара в «Адмирале» живут погорельцы, — читайте в материале «Реального времени».