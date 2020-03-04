Татарстанцы увеличили кредитные заимствования на 11,4% — до 360,6 млрд рублей

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Татарстанцы продолжали копить деньги на депозитах, несмотря на снижение процентных ставок в 2019 году. Их совокупный портфель вырос в прошлом году на 7,5%. Об этом сообщило отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

В целом остаток привлеченных банками средств граждан в Татарстане на 1 января 2020 года составил 622 млрд рублей, увеличившись за год на 43,3 млрд рублей.

При этом объем новых кредитов, который выдали жителям республики, вырос. В прошлом году им было выдано 360,6 млрд рублей новых кредитов, что на 11,4% больше, чем в 2018 году. За год кредитный портфель вырос на 19,8% и на начало 2020 года составил 468,8 млрд рублей. В том числе общая сумма ипотечных жилищных кредитов увеличилась на 18,2% — до 212,5 млрд рублей.