Ак Барс Банк выступил организатором крупнейшего синдицированного кредита для банка из Узбекистана

Ак Барс Банк выступил организатором синдицированного кредита для второго по величине банка Узбекистана — «Асака». Объем привлеченного займа — 100 млн евро — стал крупнейшей в истории сделкой синдикации для заемщика из Республики Узбекистан. Партнером Ак Барс Банка в организации сделки выступил Альфа-Банк.



Также сделка стала одной из крупнейших по количеству участников банков-кредиторов по сделкам синдикаций для заемщиков из СНГ — кредиторами выступили 19 банков из России, Казахстана и Беларуси. Среди них также дочерние банки финансовых институтов Италии, Кореи и Китая.



Спрос со стороны кредиторов значительно превысил предложение (100 млн евро) и составил 135 млн евро, что свидетельствует об очень высоком интересе к сделке со стороны рыночных участников. Кредит состоит из двух траншей, на 12 и 18 месяцев. Участие Ак Барс Банка в сделке составило 8,5 млн евро, средства выданы траншем

на 18 месяцев.



«Сделка получилась успешной в международном и широко-рыночном масштабе. Успех сделки предсказали высокое кредитное качество Банка «Асака», эффективная совместная работа заемщика и организаторов и значительный рост аппетита участников рынка к узбекскому риску. Ак Барс Банк — один из лидеров среди российских и международных банков, работающий на узбекском рынке. В этом году мы продолжаем наращивать объем и линейку инструментов, которую предлагаем узбекским банкам. Наша цель — рост объема сотрудничества на более чем 30% по сравнению с 2019 годом», — отметил управляющий директор Ак Барс Банка Марк Рубинштейн.



ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Альфа-Банк», ГАКБ «Асака»



Партнерский материал