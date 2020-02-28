Николай Цулыгин: «Сейчас нельзя сказать, будет ли Сошников играть с «Авангардом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о подготовке команды к предстоящей серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ.

— Насколько принципиально играть с «Авангардом», учитывая прошлый плей-офф?

— Абсолютно без разницы, сейчас все команды сильные. Сезон прошел и показал, что другие команды очень подтянулись. Здесь просто принципиально играть с сильным соперником.

— Вы говорили, что в прошлом году ключевую роль в серии с «Авангардом» сыграл первый матч. В этот раз первая встреча также будет особенно важна?

— Сложно сказать. В той серии нам не хватило двух центральных, которые отсутствовали из-за болезни. У нас был шанс зацепить ту игру, но нам не хватило ресурсов, и мы ее проиграли. Здесь будет первая игра плей-офф, и каждый матч будет на счету.

— Пропустит ли Сошников матчи в Балашихе?

— Зависит от его состояния. На данный момент нельзя сказать, будет он играть или нет. Мы наблюдаем его, смотрим. Все может быть.

— Это самая ключевая потеря, которая могла случится у «Салавата» перед плей-офф?

— Это очень большая потеря для нас, как и другие ребята. Если лидеры выпадают из команды, то это серьезная потеря. Мы будем бороться, у нас есть команда. На каждую позицию должен прийти другой и занять место лидера.

— Знаем, что в плей-офф многое зависит от наложения троек. Учитывая, что начинаете в гостях, это даст какую-то дополнительную нагрузку, что не будете видеть в каком сочетании появляется «Авангард»?

— От этого есть некий дискомфорт, но это не ключевое. Все равно все зависит от ребят, которые выходят и играют друг против друга. Понятно, что иногда пытаешься наложить какие-то звенья, но после первой игры будет понятно, стоит ли это вообще делать.

— Над чем работали в последние дни? На что обращали внимание?

— Мелочи по игре соперника и моментам, которые должны делать мы.

— Меняли ли рисунок игры из-за площадки в Балашихе?

— Нет, там финская площадка, а не канадская. Она меньше, но она более приемлемая, и большой разницы не будет.

— В феврале уступили топ-клубам из-за удалений, беспокоит ли вас дисциплина в команде?

— Меня никак не беспокоит дисциплина в команде. С ней все нормально, не переживайте за это. Остальное обсуждать не буду.

— В прошлом году «Салават» подходил к плей-офф с тремя-четырьмя сыгранными тройками. Вас не беспокоит, что не удается наиграть второе атакующее звено? В нем постоянно меняются игроки.

— Единственное, что беспокоит, так это то, что люди болеют и выпадают из-за травм. Рисунок игры ребята все равно понимают, и мы ищем тех, кто подходит под эти сочетания. Последние две игры там играл Баранов, и он так и будет начинать сейчас.

— Довольны тем, как команда подходит к матчам в физическом и тактическом плане?

— Мы нормально себя чувствуем по физике, игру соперника уже разобрали. Опять же, все покажет первая игра, там еще психология скажется. Первый матч всегда тяжелый, но я думаю, что нормально все будет, — сказал Цулыгин.