Ак Барс Банк запустил программу поддержки технологических стартапов

Ак Барс Банк запустил программу поддержки стартапов Ak Bars Startup Lab. Проект дает возможность стартапам реализовать совместный с банком пилот. По его результатам стартапы смогут масштабировать бизнес на реальных клиентах банка.

Для участия в программе нужно подать заявку на сайте Ak Bars Startup Lab (12+). Чтобы пройти отбор, проект должен отвечать ряду критериев. В частности, должна быть отдельная команда с необходимыми компетенциями. Проект должен иметь измеримую гипотезу и готовый для тестирования продукт. Плюсом будет наличие активных продаж.

Лучшие проекты получат доступ к инфраструктуре банка — API, чат-бот платформе, виртуальным картам, сервисам для предпринимателей и инструментам эквайринга, а также экспертную поддержку и компенсацию затрат на запуск совместного с банком пилота.

«Менторы Ak Bars Startup Lab оказывают стартапу всестороннюю поддержку — делятся экспертизой в области создания цифровых продуктов, открывают доступ к технологиям, находят интересантов внутри банка. Зрелые проекты получают возможность протестировать гипотезы и прототип в рамках пилотного проекта. В финале участники с успешным пилотом продукта смогут стать долгосрочными партнерами Ак Барс Банка и совместно развивать продукты», — прокомментировал директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

Ак Барс Банк заинтересован в привлечении стартапов, которые предложат уникальные решения для развития розничного, корпоративного и инвестиционного бизнеса, а также группы Ак Барс Банка. Банк приглашает к сотрудничеству стартапы по следующим направлениям:

• обогащение знаний о клиентах — новые способы сегментации клиентов, персонализация предложений, скоринг;

• идентификация клиентов — авторизация, идентификация в онлайне и офлайне;

• оценка эффективности маркетинга — технологии для измерения эффективности маркетинговых каналов, сквозная аналитика;

• оптимизация обслуживания клиентов с помощью голосовых роботов;

• бизнес-процессы как сервис — технологии, позволяющие автоматизировать и аутсорсить бизнес-процессы;

• кибербезопасность — технологии, повышающие эффективность информационной безопасности.

Все подробности — на сайте Ak Bars Startup Lab.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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