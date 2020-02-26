В Татарстане следствие предъявило экс-полицейскому окончательное обвинение об использовании рабского труда

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Следком завершил расследование уголовного дела об использовании рабского труда бывшим полицейским из Нурлатского района Динаром Гафиятовым. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ).

Дело его отца выделили в отдельное производство, передает правозащитная организация «Зона права».

По версии следствия, бывший оперуполномоченный ОМВД по Нурлатскому району договорился со своим отцом и в начале мая 2019 года привез к тому на ферму 47-летнего Идриса Садыкова.

В материалах дела указано, что Гафиятов систематически избивал Садыкова, а также ошпарил его руки кипятком за отказ чистить канализацию.

Напомним, об аресте полицейского стало известно в декабре 2019 года. В МВД сообщили, что после проверки он был уволен из органов.