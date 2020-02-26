ФСБ сообщила о предотвращении массового убийства в Саратове

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В ФСБ рассказали о задержании в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство в одном из образовательных учреждений города. Юноши планировали устроить стрельбу из обреза охотничьего ружья.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена подготовка вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Пресс-служба ФСБ подчеркивает, что кроме этого двое подростков 2005 года рождения собирались использовать зажигательные смеси, рецепт приготовления которых они нашли в интернете. Задержали «колумбайнеров» в заброшенном бомбоубежище, где они и прятали оружие.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

Ранее глава МВД Татарстана Артем Хохорин рассказывал о пятерых учащихся, готовивших нападения «на основе идей «Колумбайна».