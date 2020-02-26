«Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина

«Авангард» уступил дома «Автомобилисту» (2:4) и потерял шансы побороться за вторую строчку в Восточной конференции, пропустив вперед казахстанский «Барыс».

Таким образом, в первом раунде плей-офф КХЛ омский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым», накануне уступившим в Казани «Ак Барсу» (2:3). Уфимцы финишировали в таблице Востока шестом месте.

Первый матч плей-офф между «Салаватом» и «Авангардом» пройдет 1 марта, преимущество домашнего льда будет за омским клубом.

В остальных парах Восточной конференции встретятся «Ак Барс» с «Нефтехимиком», «Барыс» — с «Металлургом» и «Автомобилист» — с «Сибирью».