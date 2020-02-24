В Татарстане загорелся гараж с автомобилем: владелец получил ожоги

Фото: МЧС по РТ

Вчера днем в Нурлате загорелся частный гараж по улице Захарова. Пострадал хозяин автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, в гараже находился автомобиль ВАЗ-21099. Людей внутри не было, из щелей шел густой черный дым, огонь мог перекинуться на частный жилой дом, который находился в 1 метре.

Автомобиль был уничтожен огнем. Площадь пожара составила 84 кв. метра. Остальные строения не пострадали. Ожог второй степени получил хозяин автомобиля, но от госпитализации он отказался.



Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее в Альметьевске хозяин горящей квартиры получил ожог теменной области.

