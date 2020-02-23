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Житель Альметьевска получил ожог при пожаре в квартире

13:41, 23.02.2020
Житель Альметьевска получил ожог при пожаре в квартире

В Альметьевске хозяин горящей квартиры получил ожог теменной области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Пожар произошел накануне днем по адресу Сулейманова, 5. Горела кухня и частично балкон в квартире на девятом этаже дома. Площадь пожара составила 10 кв. м.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Мужчина получил ожог теменной области, но от госпитализации отказался.

В ликвидации последствий пожара привлекались 32 человека.

Происшествия Татарстан
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