Житель Альметьевска получил ожог при пожаре в квартире
В Альметьевске хозяин горящей квартиры получил ожог теменной области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Пожар произошел накануне днем по адресу Сулейманова, 5. Горела кухня и частично балкон в квартире на девятом этаже дома. Площадь пожара составила 10 кв. м.
По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Мужчина получил ожог теменной области, но от госпитализации отказался.
В ликвидации последствий пожара привлекались 32 человека.
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