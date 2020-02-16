«Рубин» забил пять мячей в ворота белорусской «Славии»
«Рубин» в первом контрольном матче на третьем сборе в Турции разгромил белорусскую «Славию-Мозырь» (5:0).
Казанцы уверенно начали игру и с первых минут не упускали контроль над мячом. Преимущество «Рубина» в итоге вылилось в три забитых гола до ухода на перерыв. Во втором тайме усилиями Игнатьева и Давиташвили казанцы завершили дело до разгромного.
Отметим, что впервые за долгое время в составе «Рубина» появился защитник Уремович, залечивавший травму.
«Рубин» (Казань) — «Славия-Мозырь» — 5:0 (3:0)
Голы:
1:0 — 12, Кварацхелия (со штрафного);
2:0 — 35, Макаров (Данченко);
3:0 — 45, Игнатьев (с пенальти);
4:0 — 50, Игнатьев (Самошников);
5:0 — 86, Давиташвили (Закиров).
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