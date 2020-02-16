«Рубин» забил пять мячей в ворота белорусской «Славии»

«Рубин» в первом контрольном матче на третьем сборе в Турции разгромил белорусскую «Славию-Мозырь» (5:0).

Казанцы уверенно начали игру и с первых минут не упускали контроль над мячом. Преимущество «Рубина» в итоге вылилось в три забитых гола до ухода на перерыв. Во втором тайме усилиями Игнатьева и Давиташвили казанцы завершили дело до разгромного.

Отметим, что впервые за долгое время в составе «Рубина» появился защитник Уремович, залечивавший травму.

«Рубин» (Казань) — «Славия-Мозырь» — 5:0 (3:0)

Голы:

1:0 — 12, Кварацхелия (со штрафного);

2:0 — 35, Макаров (Данченко);

3:0 — 45, Игнатьев (с пенальти);

4:0 — 50, Игнатьев (Самошников);

5:0 — 86, Давиташвили (Закиров).