«Зенит» не стал предлагать новый контракт Шатову. Игроком интересовался «Рубин»
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Олега Шатова, сообщил, что питерский клуб не стал предлагать новый контракт футболисту.
«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Александр Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня», — заявил Ткаченко.
Таким образом, летом Шатов станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в новый клуб.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Рубина». В переходе Шатова заинтересован лично главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.СпортФутбол
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